Si usa per preparare sandwich abbrustoliti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si usa per preparare sandwich abbrustoliti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : TOSTAPANE

Significato/Curiosita : Si usa per preparare sandwich abbrustoliti

Inventò il primo tostapane elettrico funzionante, prodotto poi dal 1909 dalla general electric. nel 1919 charles strite brevettò il tostapane automatico. l'inventore... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 1 aprile 2022

Altre definizioni con preparare; sandwich; abbrustoliti; Sa preparare un Alexander; preparare un abito; Quello del latte si usa per preparare la ricotta; preparare per la semina; Un sandwich cotto; In mezzo al sandwich ; sandwich abbrustolito; sandwich caldo; abbrustoliti dal barista; Cerca nelle Definizioni