Un unità di misura inglese di superficie - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un unità di misura inglese di superficie. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : ACRO

Significato/Curiosita : Un unita di misura inglese di superficie

Pertica è una unità di misura di lunghezza usata dagli antichi romani. si chiamano così sia una misura di lunghezza sia una di superficie, non standard...

L'acro (in inglese acre), simbolo ac, è un'unità di misura di superficie del sistema imperiale britannico e di quello consuetudinario statunitense, ma... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 1 aprile 2022

