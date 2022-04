Una roccia molto usata da chi fa ceramiche - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una roccia molto usata da chi fa ceramiche. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : BENTONITE

Significato/Curiosita : Una roccia molto usata da chi fa ceramiche

Sono ceramiche che si caratterizzano per un corpo sottile, contenente molto ferro, e una coperta spessa, pallida, di un tono bianco o beige, che dà un'impressione...

Ponza è possibile visitare una ex miniera di bentonite. esistono due tipologie di bentonite: la bentonite sodica è un tipo di argilla rigonfiante che ha... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 1 aprile 2022

