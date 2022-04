Lo è una polenta tipica del Bergamasco - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo è una polenta tipica del Bergamasco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

(formaggio) e il taleggio (formaggio), la polenta di mais o di grano saraceno e la pasta fatta in casa, come i tipici casoncelli bergamaschi. polenta taragna...

La polenta taragna, o semplicemente taragna è un piatto unico, variante della polenta in cui oltre alla farina di mais è usata anche la farina di grano...