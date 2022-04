Una bici con solo una ruota - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una bici con solo una ruota. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : MONOCICLO

Significato/Curiosita : Una bici con solo una ruota

Commerciale: antesignana delle moderne bici, aveva ruote di dimensioni uguali e trasmissione a catena sulla ruota posteriore. in seguito ci furono altri...

Il monociclo è un veicolo dotato di una sola ruota, funzionante a propulsione muscolare umana o a motore.[senza fonte] un monociclo è composto da poche... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 1 aprile 2022

