Torta napoletana con ricotta e grano cotto - Cruciverba

Soluzione 8 lettere : PASTIERA

Significato/Curiosita : Torta napoletana con ricotta e grano cotto

Da preparare con provola grattata. la pastiera è una torta di pasta frolla farcita con un impasto a base di ricotta, zucchero, uova e grano bollito nel...

Velocemente, in particolare il grano cotto. la pastiera napoletana salata (in napoletano ‘a pastiera ‘e grano) è un’apprezzata variante di quella dolce... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 1 aprile 2022

