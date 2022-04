Terreno coltivato ad aranci e limoni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Terreno coltivato ad aranci e limoni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : AGRUMETO

Significato/Curiosita : Terreno coltivato ad aranci e limoni

Cui genova è tra i primi importatori. in entrambi i casi gli aranci coltivati sono aranci amari. più di tre secoli fa, introdotti da saraceni e schiavoni...

Personaggi, nessuno dei quali ha un nome. un ladro si trova all'interno di un agrumeto, intento a mangiare arance; dopo poco entra all'interno della lussuosa... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 1 aprile 2022

Altre definizioni con terreno; coltivato; aranci; limoni; Inserire nel terreno ; Cento metri quadrati di terreno ; Un rilievo del terreno ; Arare il terreno incolto; Grande terreno coltivato o usato per pascoli; coltivato ri della terra; È intensamente coltivato nell America del Sud; coltivato re di verdura; Il cocktail con succo d aranci a e prosecco; Piccoli agrumi aranci oni; Cocktail preparato con succo d aranci a e prosecco; Frutti estivi aranci oni; Agri come limoni ; Frutti come arance e limoni ; Grossi limoni ; Lo sono ematite e limoni te; Cerca nelle Definizioni