Tecnica per superare l avversario mantenendo il controllo della palla - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tecnica per superare l avversario mantenendo il controllo della palla. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : DRIBBLING

Significato/Curiosita : Tecnica per superare l avversario mantenendo il controllo della palla

Cavallo, il quale con la palla al piede travolge l'avversario, superandolo. tecnica con totem di pegasus: tecnica di dribbling. arion vola con la palla, la...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi dribbling (disambigua). il dribbling è un gesto tecnico proprio di alcuni sport di squadra — tra... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 1 aprile 2022

Altre definizioni con tecnica; superare; avversario; mantenendo; controllo; della; palla; tecnica di depilazione a strappo; Una tecnica per la riproduzione in scala ridotta; La tecnica che evita il doppiaggio dei film; tecnica dei circuiti miniaturizzati; Difficile da superare ; Competere, cercar di superare ; superare una data massima; Esagerare, superare i limiti; Sorvegliare da vicino un avversario sul campo di calcio; Sfuggire... all avversario nel calcio; L avversario in giudizio; Mossa che inganna l avversario ; Spostare qualcosa mantenendo ne la postura; Il controllo del biglietto aereo; Un controllo al catasto; Si esibiscono in caso di un controllo di polizia; Detenere il dominio e il controllo : avere __; Il vero nome della cantante Arisa; Residuo della combustione nero e polveroso; Una provincia della Calabria; Iniziali della poetessa Merini; Calcitori, tennisti, palla volisti..; Si portano a spalla ; I sacchi in spalla ; La battuta del palla volista; Cerca nelle Definizioni