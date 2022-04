La stuoia su cui si batte il judoka gia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La stuoia su cui si batte il judoka gia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : TATAMI

Significato/Curiosita : La stuoia su cui si batte il judoka gia

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi tatami (disambigua). il tatami () è una tradizionale pavimentazione giapponese composta da... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 1 aprile 2022

Riparo di graticci di stuoia ; Tentare invano: combatte re contro i __ a vento; Si batte rono alle Termopili accanto agli Spartani; La batte un tris; Nel gioco del poker quella minima batte la massima; Connotano il grado del judoka ; Tappetino per judoka ; Nata a Roma il 12 ottobre 1994, la judoka italiana rafigurata nella foto è la campionessa europea per il 2020 nella categoria 52 kg; ! Distinguono i judoka con la cintura nera;