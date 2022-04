Storica disfatta dell esercito italiano del 1917 - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Storica disfatta dell esercito italiano del 1917. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : CAPORETTO

Significato/Curiosita : Storica disfatta dell esercito italiano del 1917

Più grave disfatta nella storia dell'esercito italiano, al collasso di interi corpi d'armata e al ripiegamento dell'intero esercito italiano fino al fiume...

Disambiguazione – se stai cercando la battaglia di caporetto, vedi battaglia di caporetto. caporetto (in sloveno kobarid, in friulano cjaurêt, in tedesco... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 1 aprile 2022

Si dice lo sia un evento di importanza storica ; La storica Lega con Lubecca; La storica Silvia; storica località etiopica; Il fiume della Russia che vide la disfatta di Napoleone I; Soddisfatta ... a tavola; Il Gerolamo fucilato per la disfatta di Novara; Soddisfatta a tavola; Cantore greco dell antichità; Nota dell Editore; Il celebre filosofo italiano autore de Il futuro dell a democrazia; Falsa percezione dell a realtà; Così sono detti gli ex membri dell esercito ; Le sezioni dell esercito ; Nell esercito italiano ha come distintivo tre stellette e una greca; Era una formazione difensiva dell esercito romano; Il celebre filosofo italiano autore de Il futuro della democrazia; Un Martino neuroscienziato e ricercatore italiano ; Manlio, noto paesaggista italiano ; Nicolas __, attore italiano di origini greche; L infausta ritirata del 1917 ; Ricorda una sconfitta italiana subita nel 1917 ; Fu teatro di una nota sconfitta italiana nel 1917 ; Così è __, commedia di Pirandello del 1917 ;