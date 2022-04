Sport olimpico con nuoto, ciclismo e corsa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sport olimpico con nuoto, ciclismo e corsa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : TRIATHLON

Significato/Curiosita : Sport olimpico con nuoto, ciclismo e corsa

Esempio, gli sport acquatici costituiscono uno sport olimpico estivo che include quattro discipline olimpiche: nuoto, nuoto sincronizzato, tuffi e pallanuoto...

Il triathlon è uno sport multidisciplinare individuale, che prevede anche competizioni a squadre (staffetta). il triathlon si articola su tre discipline... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 1 aprile 2022

