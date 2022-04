Sottili lastre di metallo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sottili lastre di metallo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : LAMINE

Significato/Curiosita : Sottili lastre di metallo

Rotonda di terracotta, detta "teglia" (tégia in romagnolo) o testo (tëst), ma oggi più comunemente viene cotta su piastra di metallo oppure su lastra di pietra...

lamine di rexed. le lamine i-vi si trovano nel corno posteriore, la lamina vii nel corno intermedio, le lamine viii-x nel corno anteriore. le lamine i-iv... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 1 aprile 2022

Altre definizioni con sottili; lastre; metallo; Un sottili ssimo foglio per acquerelli e litografie; sottili strisce di pelle... per stringere; Hanno lunghe e sottili zampe; Ornato con sottili intarsi arabescati d oro e d argento; Rose giallastre ; Macchina per ridurre il metallo in lastre ; Rimettono le lastre rotte; lastre di metallo; metallo pesantissimo usato in batterie o saldature; Un metallo leggero; metallo per grondaie e pluviali; Barra di metallo fuso; Cerca nelle Definizioni