Sono diverse in tono - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sono diverse in tono. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : TN

Significato/Curiosita : Sono diverse in tono

Melodica di un intero enunciato. in alcune lingue del mondo, come il cinese e diverse lingue dell'estremo oriente, il tono è distintivo, permette cioè di...

tn – codice vettore iata di air tahiti nui tn – codice fips 10-4 di tonga tn – codice iso 639-2 alpha-2 della lingua tswana tn – codice iso 3166-1 alpha-2... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 1 aprile 2022

Altre definizioni con sono; diverse; tono; Lo sono certi sali; Lo sono acidi ottenuti da funghi; sono formate da petali; Lo sono anche i baribal; La cucina che unisce diverse tradizioni; Bagna diverse regioni dell Italia settentrionale; Rapporto tra diverse pressioni atmosferiche; Sono diverse nell amaca; Si smettono in primavera; Si mettono ai polsi; Si ripetono nelle canzoni; Non l abbattono le sventure; Cerca nelle Definizioni