Lo sono certi sali - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo sono certi sali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : IODATI

Significato/Curiosita : Lo sono certi sali

L'acqua potabile non deve essere priva di sali: sia per questioni sanitarie, sia perché l'apporto di certi sali è consigliato (questa è però una pratica...

Lo iodato di potassio è il sale di potassio dell'acido iodico. la sua formula è kio3. deriva dall'acido iodico, la cui formula è hio3. a temperatura ambiente... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 1 aprile 2022

