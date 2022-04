Si ritiene il villaggio natale di Esiodo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si ritiene il villaggio natale di Esiodo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ASCRA

Significato/Curiosita : Si ritiene il villaggio natale di esiodo

ascra è probabilmente il villaggio natale di esiodo, situato in beozia ai piedi del monte elicona, sacro alle muse della poesia. già nel ii sec. a.c.... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 1 aprile 2022

