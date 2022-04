Riepiloghi di esperienze di studio e lavoro lat - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Riepiloghi di esperienze di studio e lavoro lat. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : CURRICULA

Significato/Curiosita : Riepiloghi di esperienze di studio e lavoro lat

30 km da bukavu; essa studiò la crescita di diversi prodotti tropicali, tra cui la "robusta". già nel 1930 il lavoro di allevamento e selezione venne effettuato...

Nella lingua italiana, derivata da currere, "correre". la forma plurale curricula si deve alla desinenza in -a dei sostantivi neutri plurali della seconda... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 1 aprile 2022

