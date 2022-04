Ridotta in pezzi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ridotta in pezzi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ROTTA

Stabilità. elenco dei pezzi in ordine teorico crescente di importanza: la donna e la torre sono detti «pezzi pesanti», in quanto sono in grado da soli di dare...

rotta aerea – termine generico per indicare una rotta ats o più specificamente un'aerovia rotta navale – termine generico per indicare la rotta di una... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 1 aprile 2022

Altre definizioni con ridotta; pezzi; Una tecnica per la riproduzione in scala ridotta ; Scena tv a velocità ridotta ; Progetto o modello in scala ridotta ; Terra ridotta a poltiglia dall acqua; Rompersi in mille pezzi : andare in __; Montare pezzi prefabbricati; Aziende produttrici di pezzi per un industria; Unisce due pezzi metallici; Cerca nelle Definizioni