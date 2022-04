Relativo a un osso del braccio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Relativo a un osso del braccio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : OMERALE

Significato/Curiosita : Relativo a un osso del braccio

osso etmoide osso frontale osso lacrimale osso mascellare osso nasale osso occipitale osso palatino osso parietale osso sfenoide osso temporale osso zigomatico...

L'articolazione scapolo-omerale (o gleno-omerale) si effettua tra i capi articolari della scapola e dell'omero che sono rispettivamente la cavità glenoidea... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 1 aprile 2022

Altre definizioni con relativo; osso; braccio; relativo al re dei venti; relativo a un istituto d istruzione; relativo a una terra di colore giallo-bruno; relativo allo studio del tempo che farà; Così si posso no anche definire baci e abbracci; Posso no essere acuti, ottusi o retti; La isola del Colosso ; Posso no essere dell altro mondo; L articolazione del braccio ; Al braccio delle signore; Il braccio di mare che si trova tra l Islanda e la Groenlandia; braccio arboreo; Cerca nelle Definizioni