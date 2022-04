Relativa al poeta dell Iliade - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Relativa al poeta dell Iliade. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

“loro” iliade, essi tennero conto che la versione dell'iliade più in voga era quella di omero. in sostanza, non tutti gli aedi cantavano la stessa iliade, e...

La cosiddetta questione omerica. la lingua con cui sono scritte le sue due opere, l'iliade e l'odissea, è la lingua omerica, lingua esclusivamente letteraria...