Relativa al fuoco come la polvere da sparo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Relativa al fuoco come la polvere da sparo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : PIRICA

Significato/Curiosita : Relativa al fuoco come la polvere da sparo

Bellico della polvere da sparo. in europa, solo dopo il 1200 si riuscì ad ottenere la formula ancor oggi usata per la fabbricazione della polvere nera: già...

La polvere da sparo è il più antico esplosivo utilizzato dall'uomo. è costituito da una miscela di zolfo (s), carbonio (c) e nitrato di potassio (salnitro... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 1 aprile 2022

