Quello della Rai si paga, di Policleto si studia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quello della Rai si paga, di Policleto si studia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : CANONE

Significato/Curiosita : Quello della rai si paga, di policleto si studia

canone – corrispettivo periodicamente versato come controprestazione per l'utilizzo di un bene. canone – nel passato, prestazione annua in denaro o prodotti... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 1 aprile 2022

