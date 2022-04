Quella alta è di lusso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quella alta è di lusso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : MODA

L'alta moda o haute couture è il settore dell'abbigliamento nel quale operano i creatori di abiti di lusso. l’industria couture nacque nel 1850 a parigi...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi moda (disambigua). il termine moda indica uno o più comportamenti collettivi con criteri differenti...

