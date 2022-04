Può diventare ceramica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Può diventare ceramica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : ARGILLA

Significato/Curiosita : Puo diventare ceramica

Dell'arte ceramica... - andrea ciaroni - google libri la ceramica in italia quando l'italia non c'era, edipuglia 2006 le classi ceramiche. situazione...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi argilla (disambigua). argilla è il termine che definisce un sedimento non litificato estremamente... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 1 aprile 2022

Altre definizioni con diventare; ceramica; Può diventare lungo un palmo; Può diventare ... scatole; In molti casi può diventare semplicemente Pino; Non pagarla, fa diventare moroso; Quello verniciato è simile alla ceramica ; Tipo di ceramica vetrificata; ceramica per piastrelle; Città umbra della ceramica ; Cerca nelle Definizioni