Porta a spasso cani per lavoro ing - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Porta a spasso cani per lavoro ing. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : DOGSITTER

Significato/Curiosita : Porta a spasso cani per lavoro ing

Aerostatico. la padrona della fattoria per cani bassotto non si accorge che hundley è caduto al suo interno, così porta il telo nel luogo dove partiranno i...

Quotidiano.net, 28 marzo 2019. url consultato il 28 marzo 2019. ^ ciak per dogsitter con edoardo pesce, su ansa.it, 5 luglio 2018. ^ ciak d’oro 2019: tutti... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 1 aprile 2022

Altre definizioni con porta; spasso; cani; lavoro; porta tore di sfortuna; Importa nte libro sacro dell ebraismo; Si porta no a spalla; Molte donne li porta no anche da 15; Un attore spasso so; Lo spasso so romanzo per ragazzi di Vamba; È famoso perché mangia, beve e se ne va a spasso !; spasso so, piacevole; Celebre film d animazione coi cani : Lilli e il __; Meccani smo, congegno; Un detto dei nativi americani ; Gli Africani di Dakar; Riepiloghi di esperienze di studio e lavoro lat; lavoro decorativo fatto incidendo il legno; Il datore di lavoro dispotico e prepotente; Il lavoro fatto da casa, anziché in ufficio; Cerca nelle Definizioni