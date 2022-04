Pensile per le stoviglie - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pensile per le stoviglie. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : SCOLAPIATTI

È documentato dal ritrovamenti di stoviglie di produzione africana, usate per veri e proprio banchetti funebri; le tracce della fornace del vii secolo...

Lo scolapiatti è uno strumento di cucina che viene usato per permettere ai piatti di scolare dopo essere stati lavati. in genere viene utilizzato anche... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 1 aprile 2022

