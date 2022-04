Si paga all armatore - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si paga all armatore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : NOLO

Significato/Curiosita : Si paga all armatore

Di armatore sono: avere la disponibilità della nave; essere titolare di rapporti di lavoro con l'equipaggio. possono assumere la qualità di armatore: persone...

9°12'59.81e / 45.493115°n 9.216614°e45.493115; 9.216614 nolo, acronimo di "nord di loreto" (nolo), è un quartiere di milano situato a nord est della città... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 1 aprile 2022

