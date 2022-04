Il paese asiatico dell attivista Aung San Suu Kyi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il paese asiatico dell attivista Aung San Suu Kyi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : MYANMAR

Significato/Curiosita : Il paese asiatico dell attivista aung san suu kyi

Instaurando un governo civile, scarcerando gli oppositori politici tra cui aung san suu kyi, leader della lega nazionale per la democrazia, e convocando libere...

Della birmania/myanmar, vedi unione birmana. disambiguazione – "myanmar" rimanda qui. se stai cercando l'omonimo blocco unicode, vedi myanmar (unicode). coordinate:...

