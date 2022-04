Si oppone alla quiete - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si oppone alla quiete. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : MOTO

Significato/Curiosita : Si oppone alla quiete

Una forza che si oppone al movimento o allo spostamento di un corpo su una superficie: se si manifesta tra superfici in quiete relativa si parla di attrito...

moto – in fisica, cambiamento di posizione di un corpo in relazione al tempo. moto browniano – in fisica, fenomeno dei fluidi moto proprio – in astronomia... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 1 aprile 2022

Altre definizioni con oppone; alla; quiete; Si oppone all Oriente; Si oppone al buono; Si oppone a ENE; Si oppone a on; Ammasso dalla consistenza molle e appiccicosa; Calcitori, tennisti, palla volisti..; Un comando alla truppa; Installa re, montare; quiete , serenità spirituale; Forse perché della fatal quiete tu sei l _ a me sì cara vieni o sera: Foscolo; Gli alberi della quiete ; II Valerio che diresse La prima notte di quiete ; Cerca nelle Definizioni