Nota bevanda gassata al gusto di limone - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Nota bevanda gassata al gusto di limone. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : SPRITE

Significato/Curiosita : Nota bevanda gassata al gusto di limone

Analcolica gassata a base di acqua, zucchero, quantità variabili di caramello e aromi vari (tra cui, succo di limone, infuso di scorze di arancia, rabarbaro...

E i 2 canestri composti da sprite, mentre in speed race (1974) si ha il primo uso di uno sfondo che scorre con gli sprite che rappresentano le autovetture... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 1 aprile 2022

