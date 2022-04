Minerale facilmente sfaldabile in cristalli regolari - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Minerale facilmente sfaldabile in cristalli regolari. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : SPATO

Significato/Curiosita : Minerale facilmente sfaldabile in cristalli regolari

Molto elevato, come il solfato di bario: la barite (baso4), detta anche spato pesante. il bario è usato soprattutto in candele per motori a scoppio, fuochi... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 1 aprile 2022

Ha un indicatore a cristalli liquidi; __ acqueo: liquido salino tra la cornea e il cristalli no; Lo sono i cristalli termotropici negli schermi; Lo sono due elementi chimicamente diversi che cristalli zzano in forme simili; Difetto o irregolari tà di un oggetto; Soliti, regolari ; L irregolari tà del battito del cuore; Un pilota di gare di regolari tà;