Menelao... per il padre - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Menelao... per il padre.

Soluzione 6 lettere : ATRIDE

Significato/Curiosita : Menelao... per il padre

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi menelao (disambigua). menelao (in greco antico: µea, menèlaos; in latino: menelaus) è...

atrìde è il patronimico dei figli di atreo: agamennone e menelao. agamennone era maggiore di età e perciò era detto atríde maggiore, mentre menelao era... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 1 aprile 2022

