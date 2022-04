Mascotte dei bastoncini di pesce: __ Findus - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Mascotte dei bastoncini di pesce: __ Findus. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CAPITAN

Significato/Curiosita : Mascotte dei bastoncini di pesce: __ findus

Pubblicità, mascotte delle aziende alimentari del gruppo iglo, specializzate nella commercializzazione di pesce surgelato e in particolare dei bastoncini di pesce...

Gli Iron che hanno Eddie the head come mascotte ; La sua famosissima mascotte si chiama Bibendum; __ Lindo, famosa mascotte calva di detersivi; Il clown McDonald mascotte di una catena fast food; bastoncini di pane croccante; Materiale dei bastoncini profumati da bruciare; I bastoncini arancioni di merluzzo gia; Noto gioco con bastoncini di legno; Il verde di una salsa per il pesce bollito; pesce come lo sgombro; Piccolo pesce carnivoro dai denti affilati; pesce dal quale si ottiene la bottarga