Lavoro decorativo fatto incidendo il legno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lavoro decorativo fatto incidendo il legno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : INTARSIO

Significato/Curiosita : Lavoro decorativo fatto incidendo il legno

Disambiguazione – se stai cercando intarsi lapidei, vedi opus sectile o intarsio di marmi e pietre dure in rilievo. l'intarsio o tarsia lignea è un tipo di...

