L imperatore padre di Caracalla e Geta - Cruciverba

Soluzione 14 lettere : SETTIMIO SEVERO

Significato/Curiosita : L imperatore padre di caracalla e geta

Cinica e sanguinaria di caracalla. morto l'imperatore settimio severo durante la spedizione in britannia, caracalla succedette nel 211 al padre assieme...

In seno all'amministrazione romana, severo aveva però due zii paterni, publio settimio apro e gaio settimio severo, che avevano servito come consules suffecti... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 1 aprile 2022

