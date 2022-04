Gli... Uniti con Dubai - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Gli... Uniti con Dubai. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : EMIRATI

Significato/Curiosita : Gli... uniti con dubai

dubai è situata sulla costa del golfo persico degli emirati arabi uniti, approssimativamente sul livello del mare. l'emirato di dubai confina con abu...

Economiche. l'emirato di abu dhabi è il più popolato degli emirati arabi uniti, con il 38% della popolazione totale. il clima degli emirati arabi uniti... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 1 aprile 2022

