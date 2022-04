Estreme in opera - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Estreme in opera. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : OA

Significato/Curiosita : Estreme in opera

Della discussione sulle forme di governo, esponenti della sinistra estrema, sia in italia che all'estero, hanno spesso negato valore al parlamentarismo...

The oa è una serie televisiva drammatica di mistero statunitense netflix con elementi di fantascienza, soprannaturali e fantastici, che ha debuttato su... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 1 aprile 2022

Altre definizioni con estreme; opera; Un uccello variopinto diffuso nelle estreme regioni dell America del Sud; Le estreme in ordine; Le estreme dell alfabeto; Le estreme in attivo; Mastodontica... come un opera nell antico Egitto; Adopera re; Don __, fondò la Piccola opera della Divina Provvidenza; Un insetto regina o opera ia; Cerca nelle Definizioni