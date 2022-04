Erogano acqua in caso di incendio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Erogano acqua in caso di incendio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : IDRANTI

Significato/Curiosita : Erogano acqua in caso di incendio

Quelli posti a valle, e al contrario di quelli di arrivo, ricevono nelle 24 h acqua con portata variabile e la erogano per le stesse 24 h con portata costante...

Dotazione per idranti soprassuolo. nel caso di idranti sottosuolo alla dotazione si aggiunge il cosiddetto collo di cigno o colonnetta idrante. un'altra categoria... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 1 aprile 2022

