Dolce siciliano che inganna l occhio: frutta __ - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Dolce siciliano che inganna l occhio: frutta __. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : MARTORANA

Significato/Curiosita : Dolce siciliano che inganna l occhio: frutta __

Nobildonna eloisa martorana nel 1194, motivo per il quale diventò nota successivamente come "santa maria dell'ammiraglio" o della "martorana" (precedentemente... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 1 aprile 2022

