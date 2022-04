È detto anche bue tibetano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È detto anche bue tibetano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : YAK

Significato/Curiosita : E detto anche bue tibetano

Grunniens linnaeus, 1766) detto anche bovino tibetano, è un animale simile ad un grosso toro, ma con pelo più folto e lungo. è un mammifero artiodattilo...

Disambiguazione – "yak" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi yak. lo yak (bos grunniens linnaeus, 1766) detto anche bovino tibetano, è... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 1 aprile 2022

