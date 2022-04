Il celebre filosofo italiano autore de Il futuro della democrazia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il celebre filosofo italiano autore de Il futuro della democrazia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 14 lettere : NORBERTO BOBBIO

Significato/Curiosita : Il celebre filosofo italiano autore de il futuro della democrazia

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi democrazia (disambigua). la democrazia (dal greco antico: dµ, démos, «popolo» et, krátos...

norberto bobbio (torino, 18 ottobre 1909 – torino, 9 gennaio 2004) è stato un filosofo, giurista, politologo, storico e senatore a vita italiano. considerato... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 1 aprile 2022

