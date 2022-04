Si calcola dalla nascita - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si calcola dalla nascita. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : ETÀ

Significato/Curiosita : Si calcola dalla nascita

Della nascita del messia. la natività quindi deve essere collocata in questo intervallo, anche se la visita dei magi solo poco dopo l'effettiva nascita di...

Rimanda qui. se stai cercando la gradazione di colore, vedi bronzo (colore). l'età del bronzo indica, rispetto a una data società preistorica o protostorica... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 1 aprile 2022

