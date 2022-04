Bistecche dal taglio diverso dalla fiorentina - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Bistecche dal taglio diverso dalla fiorentina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : COSTATE

Significato/Curiosita : Bistecche dal taglio diverso dalla fiorentina

Fiorentina. la costata di manzo è un tipo di bistecca, solitamente cotto sulla griglia, la cui carne proviene dal taglio del costato del bovino. a differenza... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 1 aprile 2022

