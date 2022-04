Attrezzi per lavorare la terra - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Attrezzi per lavorare la terra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ZAPPE

Significato/Curiosita : Attrezzi per lavorare la terra

la zappa è un attrezzo agricolo manuale per lavorare la terra (rompere il terreno, estirpare erbe inutili o nocive), costituito da una robusta lama in...

Solito contenevano oggetti miniaturizzati usati per le costruzioni (mattoni zappe, picconi, pale) o di carattere cultuale (amuleti, incenso, kohl), o offerte... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 1 aprile 2022

Altre definizioni con attrezzi; lavorare; terra; Movimento ginnico fatto senza attrezzi ; attrezzi per sterratori; Logora gli attrezzi ; La dotazione di attrezzi necessari; Chi era costretto a lavorare in catene; È abituato a far lavorare il cervello; lavorare con il trapano; Ha smesso di lavorare ; Relativo a una terra di colore giallo-bruno; Quello solare comprende anche la terra ; Chino verso terra ; La terra vi gira intorno in un giorno; Cerca nelle Definizioni