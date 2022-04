Un area senza rilievi circoscritta da alture - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un area senza rilievi circoscritta da alture. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : BASSOPIANO

Significato/Curiosita : Un area senza rilievi circoscritta da alture

Posto quasi al centro della pianura che declinando dalle alpi è circoscritta dalle alture del monferrato e dai contrafforti dell'appennino. il paese di...

Grandi bassopiani al mondo sono localizzati nel continente eurosiatico; ne sono esempi: bassopiano germanico in germania e polonia bassopiano sarmatico... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 1 aprile 2022

