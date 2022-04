Lo è un apparecchio elettronico messo su off - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo è un apparecchio elettronico messo su off. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : SPENTO

Significato/Curiosita : Lo e un apparecchio elettronico messo su off

Realizzati con un dispositivo elettronico, il tubo a raggi catodici, inventato dal fisico tedesco ferdinand braun nel 1897. questa tecnologia è tuttora utilizzata:...

Sole spento/il giorno – singolo di caterina caselli del 1967 sole spento – singolo dei timoria del 2001, contenuto nell'album el topo grand hotel... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 1 aprile 2022

