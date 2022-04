Aiutano i bambini nelle prime uscite in bici - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Aiutano i bambini nelle prime uscite in bici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : ROTELLE

Significato/Curiosita : Aiutano i bambini nelle prime uscite in bici

Dell'edificio. yang demoralizza cole, che trova speranza quando i suoi amici arrivano, e loro aiutano gli studenti di yang ad attraversare la spaccatura. yang...

Il pattinaggio a rotelle è l'impiego di pattini con rotelle o con ruote per muoversi sul terreno, per correre, per eseguire evoluzioni. è praticato a livello... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 1 aprile 2022

Altre definizioni con aiutano; bambini; nelle; prime; uscite; bici; aiutano i loro pazienti a riprendere la mobilità; Ci aiutano a fare i conti; Come gli esercizi che aiutano a tenere in forma il corpo; aiutano a smaltire materiali di scavo; Accudiscono... bambini ; Divertente giocattolo per bambini ; Inseguono i ladri nei giochi tra bambini ; Storia per bambini ; nelle chiese è riservata al coro; Si apre di nascosto nelle pareti del castello; nelle battaglie, a volte, sono indecise; L undici delie Rondinelle ; La bianca di chi non esprime il voto; Le prime di Napoli; Si esprime recandosi alle urne; Chi non si esprime sull esistenza o meno di un dio; Fuoriuscite di liquidi; Lo sono le uscite dello spiritoso; Bilanciano le uscite ; uscite illese da un pericolo; Pezzo che collega manubrio e ruota di una bici ; Sforbici are i rami; In bici e in filovia; Le forbici per lamiere; Cerca nelle Definizioni