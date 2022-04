Aiuta il pilota - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Aiuta il pilota. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : RADAR

Significato/Curiosita : Aiuta il pilota

Accogliere l'equipaggio: solitamente il pilota ed eventualmente il navigatore o allievo pilota o secondo pilota che aiuta il pilota nell'esecuzione della cheklist...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi radar (disambigua). il radar (acronimo dell'inglese «radio detection and ranging», in italiano:... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 1 aprile 2022

Altre definizioni con aiuta; pilota; Non aiuta a trovare le cose; Tale è la gente che il ciel aiuta !; aiuta Basettoni e Manetta nei gialli a fumetti; aiuta in molte situazioni difficili; Aereo militare senza pilota ; pilota di aerei o membro di un equipaggio; Li aziona il pilota ; Andrea, ex-pilota italiano di F1; Cerca nelle Definizioni