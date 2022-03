La zona della Sardegna con Elmas e Quartu Sant Elena - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La zona della Sardegna con Elmas e Quartu Sant Elena. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : CAGLIARITANO

Significato/Curiosita : La zona della sardegna con elmas e quartu sant elena

sardegna. è il terzo comune della regione per popolazione, dopo cagliari e sassari. la città di quartu sant'elena sorge sulla parte meridionale della...

Il cagliaritano (casteddaiu) è un dialetto della lingua sarda campidanese parlato a cagliari e sulla fascia costiera del golfo da quartu sant'elena, sinnai... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 31 marzo 2022

