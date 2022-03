Un volo per viaggi turistici - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un volo per viaggi turistici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : CHARTER

Significato/Curiosita : Un volo per viaggi turistici

un volo charter è un servizio di trasporto aereo, merci o passeggeri, non soggetto a una programmazione oraria sistematica, diversamente da quanto avviene...

Un volo charter è un servizio di trasporto aereo, merci o passeggeri, non soggetto a una programmazione oraria sistematica, diversamente da quanto avviene... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 31 marzo 2022

Altre definizioni con volo; viaggi; turistici; La località in cui nacque Fra Diavolo ; Il volo della TV iniz; Margini del fiume e del tavolo da biliardo; Taz dei Looney Tunes... ne è il Diavolo ; Tornare a casa da un viaggi o; È stato un programma TV sui viaggi : __ per caso; viaggi o avvincente che fa rima con natura; Era una nota agenzia di viaggi ; Quelli turistici sorgono in riva al mare; Lavorano nei villaggi turistici ; Un Buono per servizi turistici ; Buono per servizi turistici ; Cerca nelle Definizioni