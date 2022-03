È vicina a Chiasso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È vicina a Chiasso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato/Curiosita : E vicina a chiasso

Abitava, e nel chiasso degli zuavi, dal corpo di fanteria dell'esercito francese che vi si stanziò nel 1859 – precedentemente era noto come chiasso dei topi...

Se stai cercando altri significati, vedi lugano (disambigua). lugano (in dialetto ticinese e comasco lügàn [ly'ga]; in tedesco lauis o lowertz [desueto];...